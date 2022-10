AAC-Olympia overtuigt in derby en is koploper, gepromoveerd SCE gaat ook in de derde klasse door met winnen

VOETBAL NIJMEGEN EOHORSSEN - Door een zeer sterke eerste helft is de Maas en Waalse derby tussen AAC-Olympia en Avios/DBV een prooi geworden voor de thuisploeg. Het duel in de vijfde klasse D eindigde zondagmiddag in 5-0 in het voordeel van de club uit Horssen.

Al na 36 minuten stond de stand van 4-0 op het scorebord. Aart-Jan Arts was tweemaal trefzeker door beide keren overtuigend uit te halen in het vijandelijke strafschopgebied. Jeroen Bernts scoorde ook door de doelman van de bezoekers uit Alphen en Maasbommel te passeren, maar het leek er sterk dat dit een onterecht doelpunt was vanwege buitenspel. Nick Basten maakte de 4-0 na slecht uitverdedigen van Avios/DBV.

In de tweede helft was de spanning er wel vanaf. Beide teams kregen nog kansen, maar het was invaller Wouter Janssen die als enige scoorde: 5-0. AAC-Olympia heeft na twee speelrondes de volle buit en staat bovenaan in 5D. Avios/DBV staat met één punt op de tiende plaats.

DERDE KLASSE:

SCE en Quick ongeslagen aan kop

De streekderby in de derde klasse C tussen Rood Wit en Trekvogels is in het voordeel beslist van de Groesbeekse thuisploeg: 2-1. Gijs Giebels opende in de zestiende minuut de score voor het team van trainer Frank Koch. De 16-jarige Joep de Wit zorgde in de 88ste minuut voor de 2-0. Trekvogels kwam in blessuretijd terug tot 2-1 via Dennis Boonen.

,,De eerste helft waren wij de mindere ploeg, in de tweede hebben wij gedomineerd, maar stonden paal, lat en een in mijn ogen onterecht afgekeurde goal ons in de weg”, gaf Trekvogels-coach Erwin Koen aan. Koch was blij met de zege: ,,We brachten goed voetbal en veel strijd. Vooral na rust stond er een eenheid. Wel was het af en toe billenknijpen. Ik vind het mooi dat de 16-jarigen Joep de Wit en Sem de Kruijf goed hebben gepresteerd.”

In Boven-Leeuwen moest DSZ een 2-0 thuisnederlaag incasseren tegen SCE. De gepromoveerde Nijmeegse ploeg van trainer Theo van Cleef boekte de tweede zege op rij en gaat aan kop. Max Buesink opende na een kwartier de score, waarna Richard Schür die binnen het halfuur verdubbelde.

Aan de strijd tegen DVOL heeft Brakkenstein een punt overgehouden: 1-1. Nadat Bart Otten de Nijmeegse thuisploeg in de eerste helft op voorsprong had gebracht, kreeg het team van trainer Niels Voet het lastig in het tweede bedrijf. ,,Nadat DVOL tien minuten voor tijd op 1-1 kwam (doelpunt Samuel Bakker), hadden wij het zwaar en hebben wij het punt over de streep moeten trekken”, aldus Voet.

Op bezoek bij GVA had Quick 1888 het duel na de eerste helft al beslist. De 0-3 tussenstand bleek uiteindelijk de eindstand. Na voorbereidend werk van Taher Agha zorgde Max Broenland voor de snelle 0-1. Na een half uur maakte Nick Dekker met een kopbal de 0-2 en nog voor rust was ook Max de Wijze koppend trefzeker. ,,De bereidheid om te strijden was groot. In de tweede helft startte GVA goed, maar daarna hadden wij weer het overwicht dat we niet in doelpunten hebben omgezet”, zei trainer Bram Remkes. Quick staat zonder puntenverlies op de tweede plek.

Op eigen veld haalde Blauw Wit uit tegen Jonge Kracht: 5-1. ,,Het was een volwassen zege, nadat de wedstrijd in de eerste helft nog redelijk gelijk op was gegaan”, zei de Nijmeegse trainer Roel Hendriks. Pim Martens zette zijn ploeg kort voor rust op 1-0, waarna Rick Bentvelsen de score na rust verdubbelde.

Daarna ging het hard met treffers van de na een blessure teruggekeerde Dirk Spanjer en (twee) van Lauke van Empel. Doelman Jesse Nass van Blauw Wit stopte bij een 2-0 stand een strafschop.

VIJFDE KLASSE

DVSG komt sterk voor de dag

Mede-vijfdeklasser DVSG won zondag met 3-1 van Niftrik. De ploeg uit De Horst was in de eerste helft oppermachtig en kwam al snel op voorsprong. In de tweede helft maakte het thuisteam het zichzelf moeilijk en scoorde het veerkrachtige Niftrik een tegentreffer via Joost Lepoutre. Tim Nillessen en Sem Kamps (2x) maakten daarna namens de thuisploeg toch het verschil. DVSG, dat een week eerder gelijkspeelde, stijgt naar de derde plaats.

,,We konden niet onder hun druk vandaan komen en waren niet bij machte om nog vaker te scoren”, zei Niftrik-trainer Robby Ernste.

Ondanks dat WVW moeite had met het zware veld van Aquila in Dreumel, wonnen de Weurtenaren het duel zondagmiddag met 1-2. WVW kwam op voorsprong door een ingekopte corner door Koen Fintelman. Aquila zette de gasten onder druk, waardoor de 1-1 viel dankzij Joep van Baren. Op jacht naar de voorsprong viel de goal aan de andere kant: 1-2 door Kaj Dreis.

,,Als een ploeg het heeft verdiend om te winnen, was het Victoria’25 wel”, concludeerde Batavia-trainer Niek Nelissen na het met 2-1 verloren duel. ,,Dat team was overal op het veld ietsje beter.” De gasten uit Batenburg maakten wel de openingstreffer via Mustafa Güngör. Victoria’s Joep Lepoutre maakte de gelijkmaker (penalty vanwege hands): 1-1. Bryan Croonen maakte het af voor de ploeg uit Afferden: 2-1.

Het gretige spelende SV Nijmegen had volgens trainer Nourdin Kerkri met 7-0 kunnen winnen van SCD uit Deest, maar het werd 3-0. Alle doelpunten kwamen in het laatste kwartier voor rust van aanvaller Jordy Goudt. SCD-trainer Alfred Verwaaijen: ,,Na rust hebben wij hard gewerkt, maar Nijmegen was beter.”

Vijfdeklasser Astrantia uit Middelaar liet onnodig punten liggen tegen SVOCC in Oirlo. De ploeg van Patrick Pothuizen kwam niet verder dan 2-2. Al binnen een minuut keek Astrantia tegen een achterstand aan. De ploeg herpakte zich en maakte de gelijkmaker: 1-1 (Thijn Fransman). Niels de Groot vergrootte de voorsprong: 1-2. Een kwartier voor tijd maakte SVOCC de gelijkmaker. ,,We hadden zoveel kansen en hadden moeten winnen, maar dan moet je ze wel maken”, zei trainer Pothuizen.

VROUWENVOETBAL

Voetbalsters van Orion overtuigen

De vrouwen van eersteklasser Orion hebben een eenvoudige overwinning geboekt op HVCH uit Heesch. Het werd 4-0. De uitslag had met gemak hoger kunnen uitpakken.

,,We speelden een goede pot”, zei trainer Theo Bronts van de Nijmeegse formatie. ,,De vier doelpunten vielen uit goed positiespel en we hebben geen enkele kansen weggegeven.” Anne Tankink maakte in de eerste helft de openingstreffer. In de tweede helft scoorde ze haar tweede doelpunt, ook Nena Hopmans en Julie Harts waren trefzeker.

FC Kunde was zondagmiddag niet in goeden doen en ging met 1-2 onderuit tegen Rood Wit’62 uit Helmond. ,,We konden niet ons eigen spel spelen en waren te slordig”, zei trainer Wout Visser. ,,Onze tegenstander speelde goed, alle credits naar dat team. Marije van Akker was voor de Nijmeegsen trefzeker dankzij een steekpass.