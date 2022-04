AAC-Olympia stelt zege veilig in restant van wedstrijd tegen WVW

Lewabo zit in de hoek waar de klappen vallen

DEN BOSCH - Lewabo kent nog steeds opstartproblemen in de eredivisie. De tennissers uit Beneden-Leeuwen gingen in het tweede duel opnieuw onderuit, De Pettelaer was in Den Bosch te sterk: 4-2. De ploeg van coach Bjorn Graven heeft nu drie punten uit twee duels.

18 april