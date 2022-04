Aanvallende wissel coach Van Haaren helpt Orion aan overwinning op Longa’31, Juliana’31 pakt punt

LICHTENVOORDE - Een aanvallende wissel van Orion-coach Jeroen van Haaren gaf zondag de doorslag tegen Longa’31. In Lichtenvoorde boekten de Nijmegenaren hun vijfde overwinning op rij in de hoofdklasse B: 1-3.

Doelpunten in de slotfase van Gijs Walthaus (na een afgetekende voorzet van Huismans kopte hij raak) en Noud Jilesen beslisten de wedstrijd. Voor rust had Sam Huismans Orion met een volley op voorsprong gezet, waarna de Achterhoekers gelijkmaakten.

,,We hadden niks aan één punt”, zei Van Haaren. ,,Daarom heb ik bij een 1-1 stand aanvallend gewisseld. Dat pakte goed uit, zeker gezien de uitslagen op de andere velden. Daar hadden we op de bank wel naar gekeken, voordat we zo offensief gingen spelen.” Concurrent Halsteren speelde gelijk tegen Juliana’31 en Nuenen verloor van OJC Rosmalen (0-2).

Orion, momenteel vierde, maakt kans op de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie. Dan moet de ploeg hoogstwaarschijnlijk bij de top 4 eindigen. Van Haaren: ,,We willen iedere wedstrijd winnen en dan zien we wel wat dat oplevert.”

Juliana'31 hield aan het duel met Halsteren een punt over: 0-0. De Maldense thuisploeg moest daar diep voor gaan. ,,We hebben tegen de beste ploeg uit de competitie gespeeld”, zei Juliana-trainer Ton Kosterman.

De Brabanders kregen vooral na rust grote kansen. ,,Een teamprestatie dat we standhielden, ik kan daarbij niet één uitblinker aanwijzen. Het was niet des Juliana’s, want we hebben de bus geparkeerd.”

De Maldenaren, op plaats zeven, kampen met onderbezetting vanwege blessures. De doelstelling voor het competitieslot is daardoor ‘overleven’. ,,We hoeven nu even niet naar boven te kijken.”