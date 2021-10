Achilles’29 in extase na eerste zege in 2,5 jaar: ‘Dit is het Patrick Pothuizen-effect’

Hockey­sters NMHC blijven ver verwijderd van bekerstunt tegen topploeg Den Bosch

30 september NIJMEGEN - De hockeysters van NMHC zijn uitgeschakeld in de Gold Cup, het nationale bekertoernooi. Twintigvoudig landskampioen Den Bosch was donderdagavond in Nijmegen veel te sterk: 0-7.