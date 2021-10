Achilles’29: Ruud Kaiser op non-actief, Patrick Pothuizen in beeld als nieuwe trainer

GROESBEEK - Achilles’29 heeft Ruud Kaiser op non-actief gesteld. De trainer is maandagmiddag telefonisch op de hoogste gesteld dat hij de rest van het seizoen thuis kan blijven. De Groesbeekse voetbalclub wil nu in zee met Patrick Pothuizen. De oud-prof van NEC moet woensdagavond al voor de groep staan.

Teleurstellende resultaten zijn voor Achilles de reden om afscheid te nemen van Kaiser. De vervallen grootmacht uit het heuveldorp, in het seizoen 2016/2017 nog actief in de eerste divisie, is na zes wedstrijden de nummer vijftien (voorlaatst) van de hoofdklasse A zaterdag, met slechts één punt. Vorig jaar bij ingang van de coronastop had de ploeg de rode lantaarn in handen.

Klap in het gezicht

Kaiser (60) is sinds vorig jaar zomer trainer van Achilles. ,,Ik weet ook dat de resultaten niet goed zijn, maar ik heb dit totaal niet zien aankomen”, reageert de oud-coach van FC Den Bosch, Lierse SK, Dynamo Dresden en JVC Cuijk. ,,Het is een klap in mijn gezicht omdat ik geen seintjes heb gehad dat het fout zou gaan. Ik heb juist vijftien maanden goed met de technische commissie samengewerkt. Dat dacht ik althans.”

Ruud Kaiser Achilles

Wilfred Schoonderbeek wil namens de technische commissie van Achilles niet reageren op de zaak. Hij verwijst naar een gesprek dat woensdag gepland staat met de coach. Volgens Kaiser is van dat onderhoud geen sprake. ,,Voorzitter Pjotr van der Horst komt langs, maar met de technische commissie heb ik geen gesprek”, stelt Kaiser. ,,Wilfred heeft mij maandag gezegd dat een deel van de groep niet met me door wil. Het zou kunnen dat mijn stijl van leiding geven niet past bij deze selectie, maar dan had ik daar vast geluiden over gehoord.”

Patrick Pothuizen

Achilles wil nu Pothuizen als de vervanger van Kaiser. De 49-jarige oud-profvoetballer van onder meer NEC, Vitesse en FC Twente was afgelopen zaterdag al aanwezig bij de thuiswedstrijd van Achilles tegen Scherpenzeel (1-3). Hij zou voor het duel al gepraat hebben met een delegatie van de club. Pothuizen, momenteel trainer van vijfdeklasser Astrantia uit Middelaar, ontkent dat.

Bij NEC was de voormalig verdediger ook werkzaam als rechterhand van hoofdtrainer Jack de Gier, tot diens voortijdige vertrek in het voorjaar van 2019. Bij de Nijmeegse eredivisieclub, waar hij 294 duels voor speelde, was hij ook actief als teammanager, jeugdtrainer en assistent van het beloftenelftal.