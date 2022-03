Achilles’29 verliest kelderkraker van Spijkenisse

SPIJKENISSE – In de strijd tegen degradatie hebben de voetballers van Achilles’29 een dure nederlaag geleden. Spijkenisse was in eigen huis met 2-0 te sterk voor de Groesbeekse zaterdaghoofdklasser (A).

„Het was voetballend slecht van beide kanten”, oordeelde trainer Patrick Pothuizen. „Het beroerde veld en de wind die schuin over het veld stond, kwamen het voetbal niet ten goede.”

Op het moment dat iedereen zich al verzoend leek te hebben met een doelpuntloze eerste helft sloeg de thuisploeg toe: Jaouad Bellahsan kegelde de bal in de bovenhoek waarna direct het rustsignaal klonk.

„Echt een fenomenaal doelpunt”, erkende de oefenmeester. Na rust kwamen we beter aan voetballen toe. Tot aan hun strafschopgebied ontstond er een overwicht. In en rondom de zestien waren we niet daadkrachtig genoeg.”

Vlak voor tijd maakte Jari Bendt vanuit een counter de 2-0 waarmee hij Achilles op vijf punten achterstand zette.

„Dinsdag stonden we nog een punt boven Spijkenisse en vier dagen later is het gat vijf punten in hun voordeel. Zo snel kan het gaan.” Daarmee doelde Pothuizen op de inhaalwedstrijd die Spijkenisse eerder deze week won van Scherpenzeel (2-1).

„Ik vind het vooral jammer dat we na een paar aardige wedstrijden voetballend niet thuis hebben gegeven. Dit is een domper, maar we hebben nog veertien wedstrijden om het gat te dichten.”

Door het verlies blijft de zwart-witte equipe met acht punten uit zestien wedstrijden op een directe degradatieplaats (een na laatste) staan.