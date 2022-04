Alakmak schiet Woezik met hattrick uit de gevarenzone, Union lijkt titel te kunnen vergeten

SPES kan zich ook in ‘bonusjaar’ niet handhaven

De korfbalsters van SPES zijn zondag gedegradeerd uit de topklasse van het zaalkorfbal. De Milsbeekse formatie verloor in sporthal Heuvelland in Groesbeek ook het tweede beslissingsduel van Stormvogels uit Luyksgestel: 14-15. Dat gebeurde na een bloedstollende wedstrijd, waarin een verlenging van vijf minuten nodig was om een winnaar te bepalen.

