Alverna wint topper van De Treffers en neemt leiding over, historische zege voor Leones

Leones tekende voor de eerste competitiezege sinds de oprichting, aan het begin van dit seizoen, van het team. In Beneden-Leeuwen werd AWC, dat juist een goede serie had neergezet, verslagen: 5-2. Leones blijft ondanks de eerste overwinning ooit, hekkensluiter.

Kolping-Dynamo krijgt de koppositie in zicht. De Nijmeegse ploeg won dankzij twee treffers van Bram Bos bij Oranje Blauw en staat nu drie punten achter koploper Alverna.

In de eerste klasse D ging Achilles’29 thuis nipt onderuit tegen DUNO uit Doorwerth. In Groesbeek werd het 0-1. Daardoor is DUNO subtopper en zakt middenmoter Achilles weer wat weg.