Appelternse Savelkouls, de judoka van dé comeback, stopt ermee

De Appelternse keerde op de Olympische Spelen in Tokio terug na zwaar blessureleed. Zoals verwacht, was dat haar laatste toernooi. Savelkouls richt zich nu op haar studie als onderwijzeres.

‘Het is tijd om afscheid te nemen. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om iets anders te beginnen’, meldt Savelkouls.

‘Na veel te hebben nagedacht en naar mijn gevoelens te hebben geluisterd, heb ik besloten om te stoppen. Ik kan niet zeggen dat ik trots ben op de resultaten die ik door de jaren heen heb behaald, want dat ben ik niet. Ik heb het gevoel dat er veel meer voor mij te bereiken was’.

‘Ik kan wel zeggen dat ik trots ben op de momenten die ik heb beleefd met alle mooie mensen die ik heb ontmoet. Ik heb zoveel van jullie geleerd en dat neem ik de rest van mijn leven mee. Bedankt allemaal’.

Savelkouls won onder meer de IJF World Masters in 2019 en stond in 2018 op het podium tijdens de Europese kampioenschappen in Tel Aviv. In totaal veroverde de judoka tien medailles op de IJF World Tour, waaronder goud op de Grand Slams in Abu Dhabi en Baku.

Savelkouls raakte in 2020 zwaar geblesseerd tijdens de Grand Slam in Parijs. Artsen gaven haar daarna slechts 1 procent kans op herstel. Toch stond ze afgelopen zomer in de klasse tot 78 kilogram op de Spelen.