Astrantia houdt op de valreep titelrace spannend, nipte zege voetbalsters Orion

VOETBAL NIJMEGEN EODe titelrace in de vijfde klasse D blijft onverminderd spannend. Astrantia speelde op sportpark De Heikant gelijk (2-2) in de topper tegen Sporting ST. De formatie van trainer Patrick Pothuizen deelt de koppositie zodoende nog steeds met de Swolgenaren.

De Middelaarse ploeg is nog volop in de race voor zijn eerste kampioenschap sinds het seizoen 1987-88. Mocht Astrantia dit seizoen promoveren, dan komt het voor het eerst in de clubgeschiedenis in de vierde klasse te voetballen.

Tegen Sporting ST keek de thuisploeg al na een kwartier tegen een achterstand aan. Sven Beurskens schoot op hoop van zegen, waarna Astrantia-goalie Sebastiaan de Schouwer opzichtig de fout in ging. Niet veel later trok Stef Burgers de stand gelijk na een counter. Op slag van rust kwamen de bezoekers voor de tweede keer op voorsprong, toen Jimmie Janssen van afstand raak poeierde: 1-2.

Na rust ging de Middelaarse equipe naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Even dacht Bram Goossens deze te scoren, maar zijn kopbal werd discutabel afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase kreeg de thuisploeg - na vele mogelijkheden - waar het naar op zoek was. Via aanvoerder Thijn Fransman kwam zijn ploeg alsnog op gelijke hoogte.

VROUWENVOETBAL

Orion werkt niet aan doelsaldo

De voetbalsters van Orion, koploper in de eerste klasse D, versloegen in een Nijmeegse derby Trekvogels 2. Trainer Theo Bronts had gehoopt te kunnen werken aan het doelsaldo, maar het werd slechts 0-1 dankzij een doelpunt van Imke Janssen.

Keepster Suze Meijer kreeg rood, nadat ze uit frustratie een tegenspeelster omduwde bij de cornervlag. De Nijmeegsen hebben evenveel punten als UDI’19, maar zijn op basis van het doelsaldo koploper. UDI zou dit weekend in actie komen tegen Buitenveldert, maar die ploeg heeft zich teruggetrokken uit de eerste klasse. Alle uitslagen én doelpunten van die ploeg zijn geschrapt.

Doordat Buitenveldert nu uit de competitie ligt, is FC Kunde de nieuwe hekkensluiter. De Nijmeegse ploeg verloor met 4-0 van Beerse Boys.

