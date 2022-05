Atletiekevenement Next Generation Athletics: Jagen op limieten en records ‘in je eigen stad’

Hockey­sters QZ degraderen uit overgangs­klas­se na derbyneder­laag bij Union

NIJMEGEN - QZ is er niet in geslaagd zich te handhaven in de overgangsklasse B. De Nijmeegse hockeysters verloren de derby bij Union (2-1). Doordat Oss won van Xenios (2-0) gaat die ploeg de play-outs in.

22 mei