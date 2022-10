AWC grijpt naast koppositie in vierde divisie

Niek Versteegen (oud-speler Achilles’29 en De Treffers) van de bezoekers tikte na een halfuur een voorzet van links binnen. De 1-1 werd op slag van rust gemaakt door routinier Boy Visser. Na een goede combinatie in het strafschopgebied met Jorn Reuvers klopte de aanvaller de doelman van Venray in de linkerhoek.

In de 58ste minuut was het opnieuw Versteegen die AWC pijn deed. Met een knap schot uit de draai maakte hij zijn tweede goal van de middag: 1-2. Drie minuten later was het alweer gelijk. Reuvers maakte de 2-2 na een goede aanval over links en een overstapje in ‘de zestien’.