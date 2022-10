AWC grijpt naast koppositie, Juliana opgelucht

Niek Versteegen (oud-speler Achilles’29 en De Treffers) van de bezoekers tikte na een halfuur een voorzet van links binnen. De 1-1 werd op slag van rust gemaakt door routinier Boy Visser. Na een goede combinatie in het strafschopgebied met Jorn Reuvers klopte de aanvaller de doelman van Venray in de linkerhoek.

In de 58ste minuut was het opnieuw Versteegen die AWC pijn deed. Met een knap schot uit de draai maakte hij zijn tweede goal van de middag: 1-2. Drie minuten later was het alweer gelijk. Reuvers maakte de 2-2 na een goede aanval over links en een overstapje in ‘de zestien’.

Daan Pauwels zorgde een kwartier voor tijd voor de 3-2 met een houdbaar afstandsschot, maar dat was niet genoeg voor de zege. Bram Vievermans maakte de 3-3.

De opluchting was zondag in Malden voelbaar na de 2-0 zege van Juliana’31 op hekkensluiter RKZVC. Er werd weer gelachen en zelfs een klein feestje gevierd, want het lukte de thuisploeg hiervoor acht wedstrijden lang niet om te winnen in de vierde divisie B.

,,Ik merkte tijdens de wedstrijd al dat er sprake was van ontlading”, sprak Juliana-trainer Ton Kosterman. ,,Door een grapje in de kleedkamer tijdens de rust bijvoorbeeld. Dit hadden we echt even nodig.”

Overtuigend was het allemaal nog niet. Zo speelde Juliana ruim dertig minuten tegen tien man, maar lukte het in die fase niet om de 2-0 voorsprong van voor de rust verder uit te breiden. Vooral Jop van Lith blonk uit. De aanvaller werd afgestopt in het zestienmetergebied, de penalty werd benut door Jeroen Meijers. Even later scoorde Van Lith zelf.

Orion kwam in Utrecht bij Kampong terug van een 2-0 achterstand door goals van Sam Huismans en Vincent Alberts (kopbal), maar in de slotfase ging het mis. Frenk Wouterse werd met rood weggestuurd na een overtreding waarvoor voordeel werd gegeven. De corner die daaruit volgde, ging erin. Coach Jeroen van Haaren: ,,Een gelijkspel was terecht geweest, maar we hebben eerder dit seizoen al een buitenspeldoelpunt gescoord. Uiteindelijk zal alles dus bij elkaar komen.”