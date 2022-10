AWC haalt uit tegen RKZVC en stijgt naar tweede plek

Door de zege melden de Wijchenaren zich weer in de top van de ranglijst. De ploeg staat tweede. Tegen de opponent uit Zieuwent waren Jorn Reuvers, Fren Stevens, Boy Visser, Youri Hubers, Daan Pauwels en Lennart Nieuwenhuis trefzeker.

,,We hebben op alle fronten gedomineerd. Dit is wat ik graag wil zien”, sprak de trotse oefenmeester Camiel Jager. Hij zag in verschillende doelpunten ‘trainingsvormen terug’, zo werd er fijn gecombineerd over de zijkanten. ,,Maar ook de intikker (het doelpunt van Reuvers, red) vond ik mooi.”

AWC won vier wedstrijden en verloor twee duels. ,,Dit team is tot veel in staat, omdat we vooral in de breedte beter zijn dan vorig seizoen. We spelen wel met risico, want ik ben niet van het afwachtende voetbal.”

Juliana’31 hield op eigen veld topploeg HVCH uit Heesch in bedwang (1-1), maar bleef voor de zesde keer op rij zonder overwinning. Voor de Maldense ploeg scoorde Thomas Loning, na rust maakten de Brabantse gasten uit een strafschop gelijk na een overtreding van Rick Stuurwold.

De eerste helft was voor Juliana, het tweede bedrijf voor HVCH. ,,Ik begin nu wel wat ongeduldig te worden over de drie punten die uitblijven”, sprak trainer Ton Kosterman. Hij blijft onderin bivakkeren met zijn equipe. ,,Vijf spelers halen nog niet het niveau van vorig seizoen. De doelstelling is de top 5 halen. We maken echter nu een pas op de plaats.”

Het Nijmeegse Orion liet bij Halsteren de kans op een top 3-klassering liggen: 1-0. Een doelpunt van Jaouad Chraou na een kwartier spelen bleek fataal. De schade had groter kunnen zijn, volgens Orion-coach Jeroen van Haaren. Voor rust werd zijn ploeg overlopen. ,,Dit is de beste ploeg die we tot nu toe zijn tegengekomen.”

Een lichtpunt bij Orion waren de Onder 19-spelers Danny Disveld (verdediging) en Thijs Veldhorst (middenveld) die allebei een helft in actie kwamen vanwege blessureleed in de Nijmeegse selectie. ,,Ze hielden zich knap staande.”

Volledig scherm Een kopduel van Orion-speler Marco Loen. © Ruurd Jellema