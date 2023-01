AWC haalt voormalig bondscoach in huis: Lodewijk de Kruif nieuwe trainer in Wijchen

Nijmege­naar Enzo Kuworge wint kort geding van gewichthef­bond en mag tóch naar WK

Gewichtheffer Enzo Kuworge uit Nijmegen mag toch naar het WK in Colombia. Dat bepaalde de rechter in Assen donderdag in een kort geding dat de 21-jarige atleet had aangespannen tegen de Nederlandse Gewichthefbond (NGB).

1 december