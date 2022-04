AWC verliest zonder coach Jager nipt bij koploper Baronie

BREDA - AWC ging maandag na een vroege tegentreffer onderuit bij koploper van de hoofdklasse B Baronie in Breda: 1-0. Bij de Wijchense equipe ontbrak trainer Camiel Jager, die de komende weken rust moet houden. De oefenmeester werd op zaterdag onwel tijdens het thuisduel tegen Silvolde (gestaakt bij een 1-0 stand in de 69e minuut).

Hij moest naar het ziekenhuis voor controle. „De situatie heeft er bij ons ingehakt”, sprak AWC-aanvoerder Nicky van de Groes na het duel met Baronie. „Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met hem. Hij moet de komende weken rustig aan doen. Hopelijk kan hij - bij een goed herstel - snel weer aansluiten bij de ploeg.”

Guus van Schijndel, lid van de technische commissie van AWC, zei op zaterdag: „We verwachten dat het niet heel ernstig is. Camiel heeft eerder soortgelijke problemen gehad.” Voor AWC had Jorn Reuvers vlak na rust gescoord, wanneer de wedstrijd tegen Silvolde uit wordt gespeeld is nog niet bekend.

In Breda stond Björn van de Groes voor de groep als tijdelijke vervanger van Jager. Het duel in Breda ging gelijk op, waarbij beide ploegen niet veel kansen creëerden. Na de vroege voorsprong door een intikker van Yassine Mejres na een corner. Nicky van de Groes: „We hadden het gevoel dat er meer inzat daarna, maar ze hadden de organisatie goed op orde. We waren voetballend gezien van hetzelfde niveau, dus een ander resultaat was niet eens een stunt geweest.”

Overigens speelde Van de Groes de wedstrijd niet uit. Hij raakte nog voor rust geblesseerd aan een hamstring. „Ik heb het gevoel dat het niet heel ernstig is, in ieder geval niet volledig afgescheurd. Als ik door was blijven lopen had dat misschien wel kunnen gebeuren. We zijn nu een week vrij, dus ik heb wat tijd om te herstellen.” AWC staat elfde met 20 punten uit 19 duels.