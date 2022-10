Baanwielrenner Timo Fransen uit Weurt pakt brons op WK paracycling

De slechtziende Ter Schure en piloot Fransen noteerden in de kwalificaties de derde tijd, waardoor ze veroordeeld waren tot de strijd om het brons. In die race over 4 kilometer bogen ze tegen het Franse koppel Lloveras-Gressier een kleine achterstand om in een ruime voorsprong.

,,Over de uitvoering zijn we tevreden”, zei Ter Schure. ,,Zeker technisch reden we goed. Gezien de voorbereiding was dit het hoogst haalbare.”

Na het jaar 2021, waarin ze paralympisch kampioen op de weg werden, namen Ter Schure en Fransen gas terug. ,,Kort voor het toernooi werd ik twee keer ziek”, zegt Fransen. ,,Dat soort dingen moet je incalculeren als je in een post-paralympisch jaar de teugels fysiek en mentaal laat vieren. En dat zie je eigenlijk in ons hele jaar terug. Zowel in trainingen als in wedstrijden. Daarom mogen we toch dik tevreden zijn met dit resultaat als afsluiting van dit seizoen.”