Bekerfinale eindigt in een deceptie voor Nijmegen Devils

Vrouwen Vocasa beginnen overtui­gend aan nieuwe jaar

12 januari NIJMEGEN - De vrouwenploeg van Vocasa had zaterdag in Nijmegen tegen het Amsterdamse US weinig moeite om de koppositie in de topdivisie te verdedigen. Het werd 3-0 (25-14, 28-26, 25-19). Trainer Goran Aleksov was tevreden.