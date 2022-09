Bekerweekeinde vol doelpunten: Venijn zit in de staart bij Leones tegen DIO’30, fusieclub SVO/VVLK pakt eerste zege

VOETBAL NIJMEGEN EOBENEDEN-LEEUWEN - De in het verleden vaak beladen Maas en Waalse derby tussen Leones en DIO’30 eindigde in ronde 1 van de districtsbeker in een overwinning voor de thuisclub uit Beneden-Leeuwen: 3-2.

Het venijn zat in de staart: enkele minuten voor het einde schoot de ingevallen Dylan van de Ven de winnende in de korte hoek, achter Jaap Omvlee.

Daarmee maakte Leones de comeback compleet. DIO had een sterke eerste helft en kwam op 0-2 via Giovanni Leidelmeyer en Arthur van den Eeckhout. Ilias el Hammouti hield de thuisploeg vlak voor rust met 1-2 in de wedstrijd.

Bij terugkomst op het veld raakte DIO het overwicht kwijt en kreeg Leones meer grip: Joshua Lopez Cuijten tekende voor 2-2 en Van de Ven voor de 3-2.

De matchwinner: ,,Het voelt lekker deze eerste officiële wedstrijd beslissend te zijn. Dit is een opsteker. Na onze onrustige eerste helft kwamen we terug en gaf onze inzet de doorslag. Ik hoop dat we in deze poule bij de beste twee eindigen en de bekercompetitie een vervolg krijgt.”

DIO-trainer Stefan Muller noemde de nederlaag onnodig: ,,We konden het na rust niet afmaken en Leones ontsnapte tien seconden voor het einde.” Cees van Son, een trouwe Drutense toeschouwer en al 60 jaar lid, vond de wedstrijd erg vriendelijk: ,,Vroeger was er tussen de clubs veel meer strijd. Nu kwam DIO na rust verdedigend tekort.”

Eerste en tweede klasse Poule 108: Leones-DIO 3-2, Woezik-Beuningse Boys 3-2

109: Achilles-Union 2-1, Eendracht’30-Groesbeekse Boys 5-0

110: NEC-Bemmel 2-3, Spero-De Bataven 0-3 Derde tot en met vijfde klasse 205: Leones (zat.)-AWC (zat.) 0-9, Oranje Blauw-JVC 0-7

221: Alverna-Woezik (zat.) 2-2, Waalstad-Beuningse Boys (zat.) 0-6

229: Montagnards-Milsbeek 0-5, Resia-Volharding 2 4-8

232: Astrantia-SIOL, Heijen-Vianen Vooruit 4-1

233: Quick 1888 (zat.)-ONA 1-9, Morgen: Dodewaard-SVHA

238: Juliana (zat)-Treffers (zat) 1-0, BVC-Kolping-Dyn. 0-1

310: Niftrik-SCE 3-8, Victoria-Diosa 4-2

311: RKHVV 2-Havo 2-0, Germania-WVW 0-0

314: SCD-SDZZ 0-0, Ewijk-DVOL 0-3

319: VDZ-Groessen 4-1, OSC-Angeren 0-3

330: Aquila-Quick 2-4, RVW-Overasseltse Boys 2-2

332: Millingen-Batavia 5-4, Kunde-Brakkenstein 0-4

335: Nijmegen-SVO/VVLK 1-4, SCP-Trekvogels 1-7

339: DSZ-Avios/DBV 3-1, Jeugd-UHC 1-2

342: Roda-Eldenia 2-3, AAC-Olympia-Driel 0-9

348: Unitas-Blauw Wit 1-3, Loo-Krayenhoff 3-2

352: Heumen-Rood Wit 2-2, DVSG vrij Vrouwenvoetbal Poule 1T: Victoria B.-Orion 3-3, Trekvogels 2-Witkampers

Poule 1V: Kunde-Woezik, Trekvogels-Nuenen 1-3



Fusieclub SVO’68/VVLK neemt ruim afstand van Nijmegen

SVO’68/VVLK won de eerste officiële wedstrijd na de fusie. De combinatieploeg pakte uit bij het naar de vijfde klasse gedegradeerde Nijmegen: 1-4. Daan Lamers was met zijn hattrick de man van de wedstrijd. Op de valreep tekende Joris Weeren voor de eindstand. Achraf Ouchene scoorde de 1-2 voor Nijmegen.

Trainer Martin de Winkel verbond geen conclusies aan de uitslag: ,,Na de vorige week verloren finale om de Berg en Dal Cup is dit een mooi resultaat. We waren sterker en gevaarlijk in de omschakeling. Dit is de start. We moeten afwachten hoe we het als promovendus in de nieuwe omgeving gaan doen. Vandaag viel het klasseverschil in ons voordeel uit.”

NEC amateurs verliest krap van Bemmel

De op de velden teruggekeerde amateurs van NEC gingen op De Eendracht met 2-3 onderuit tegen eersteklasser Bemmel. De nieuwe trainer Engin Dag kon met de uitslag leven: ,,De vooruitzichten zijn goed. De organisatie was prima en over de uitvoering ben ik tevreden. Bemmel was conditioneel beter. Op dat vlak moeten wij nog stappen maken.”

Quote De vooruit­zich­ten zijn goed Engin Dag, Trainer NEC amateurs

NEC ging met 1-0 rusten na een treffer van Arthur Gatsjatrian, die ook de 2-3 maakte. Bemmel kwam uit een standaardsituatie op 1-1 en strafte twee keer balverlies af: 1-2 en 1-3.

Doelpuntenfestijn bij zaterdagclubs

De zaterdagvoetballers in de regio Nijmegen hebben van de eerste speelronde in het toernooi om de districtsbeker een waar doelpuntenfestijn gemaakt. De poulefase is begonnen met klinkende uitslagen als 0-9, 0-7, 0-6 en 1-9.

Zo kreeg derdeklasser Waalstad, die zich vorig seizoen op de valreep veilig speelde, thuis in Nijmegen een pak slaag van Beuningse Boys dat een niveau lager actief is. Het werd 0-6. Opmerkelijk: alle treffers kwamen op naam van Daan Rigter.

Harde leerschool nieuwkomer Leones

Het nieuw opgerichte zaterdagteam van Leones uit Beneden-Leeuwen werd in de eerste ronde van de beker overbluft door mede-vierdeklasser AWC: 0-9. Het was voor de jonge ploeg van trainer Nicky van Dee een leerzame, maar harde kennismaking. ,,Het was even wennen voor de jonge jongens tegen de grote kerels", zei de coach. ,,Ze hebben een lesje in effectiviteit gehad.”

Quote We moeten ‘erin’ groeien en elke keer een stap proberen te zetten Nicky van Dee, Trainer Leones

De ‘grote mannen’ van AWC bleken vooral feller in de duelkracht en liepen binnen een half uur al uit naar een 5-0 voorsprong. Daarna begon het iets beter te lopen bij Leones, maar scoorde AWC nog wel twee keer. De doelpunten werden gemaakt door: Jim Toonen (2x), Yurian Bisseling (2x), Dave Bekers (2x), Jesse Rutten, Sjoerd Visser en Max Maas.

Het nieuwe team uit Beneden-Leeuwen bestaat uit jongens die uit het Onder 19-elftal zijn overgekomen. ,,Het was gelijk een meetpunt met een competitiegenoot en dus weten we nu dat we het heel zwaar gaan krijgen”, zei Van Dee, die zich met deze bekerwedstrijden richt op de start van de competitie. ,,We moeten ‘erin’ groeien en elke keer een stap proberen te zetten. Het komt goed, want dat vermogen heeft deze groep.”

De zaterdagploeg van Quick 1888 - ook vierdeklasser - ging in zijn eerste bekerwedstrijd van dit seizoen thuis fors onderuit tegen ONA. Het werd in Nijmegen 1-9.

De Nijmeegse vierdeklasser Oranje Blauw werd thuis overklast door derdeklasser JVC Cuijk: 0-7. Bij rust stonden de Cuijkenaren al op een 5-0 voorsprong. Jordi Toonen (2x), Bjenze Graat (3x), Sjors Broenland en Ali Özdimir maakten de doelpunten.

Oranje Blauw-coach Tom van Alfen was niet rouwig om de grote nederlaag: ,,Dit zijn nuttige potjes om vlieguren te maken en te sleutelen aan de ploeg. We zullen er in september zeker staan als het om de knikkers gaat.”

Rode kaart verpest première BVC’12

BVC’12 heeft de eerste officiële wedstrijd na de verhuizing van het zondag- naar het zaterdagvoetbal verloren. De Beekse club ging in de eerste speelronde van het bekertoernooi thuis met 1-0 onderuit tegen het Nijmeegse Kolping-Dynamo.

Volledig scherm BVC’12 maakte afgelopen zomer de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. De Beekse ploeg (in het geel-groen) verloor zaterdag met 1-0 van Kolping-Dynamo. © David van Haren

Het zondagteam van BVC degradeerde afgelopen seizoen uit de eerste klasse E. Daarvóór was al besloten een punt te zetten achter de ambities om in de top van het amateurvoetbal te spelen en een nieuw begin te maken als zaterdagclub.

BVC zal het seizoen beginnen in de vierde en laagste zaterdagklasse. In de eerste poulewedstrijd tegen competitiegenoot Kolping-Dynamo speelde de Beekse ploeg zaterdag een uur met tien man, nadat Thomas de Schouwer met zijn tweede gele kaart het veld moest verlaten.

Ploeggenoot Joost Loosen had kort daarvoor de paal geraakt. Kort voor rust scoorde Koen Fens voor de bezoekers uit Nijmegen de winnende treffer. BVC stond na rust regelmatig onder druk, maar kreeg ook kansen. Loosen was tweemaal dichtbij de gelijkmaker.

In dezelfde bekerpoule won de kersverse derdeklasser Juliana’31 van het oude bekende De Treffers uit de vierde klasse: 1-0. De Maldense kampioen van vorig seizoen was vanaf de eerste minuut de betere ploeg, maar kreeg de kansen er voor rust niet in. In de tweede helft was het vooral eenrichtingsverkeer en dat resulteerde in de 58ste minuut in de 1-0 van Gijs Beuving.

Voor De Treffers-coach Wilbert Hendriks was het een leerzame wedstrijd. Hij heeft een groot aantal nieuwe spelers. Vorig jaar liep zijn ploeg op een haar na promotie mis, maar over het kampioenschap wil de trainer niet spreken: ,We moeten bouwen aan een nieuw team, dus het woord ‘kampioen’ zal over Ajax of PSV gaan, maar nu niet over De Treffers zaterdag 1.”

Volledig scherm Voor aanvang van de bekerwedstrijd werd de naam van de tribune op De Heikant onthuld: de Jan Klösters Tribune. © Ton Niessing

Achilles wint bij terugkeer op De Heikant

In de eerste officiële wedstrijd sinds de terugkeer op De Heikant heeft Achilles’29 zaterdag voor de districtsbeker met 2-1 gewonnen van Union.

De Groesbeekse voetballers moesten het complex in 2019 verlaten na een rechterlijke uitspraak in een conflict met de familie Derks, destijds eigenaar. In afwachting van eventuele bouwplannen kan de eersteklasser er in elk geval dit seizoen terecht. In de tussentijd speelde Achilles op de velden van dorpsgenoot Germania.

Voor aanvang van het bekerduel werd zaterdag de nieuwe naam van de hoofdtribune op De Heikant onthuld. Deze is vernoemd naar Jan Klösters. Hij overleed een paar jaar geleden op 100-jarige leeftijd en was 84 jaar trouw lid van de club.

Trainer Patrick Pothuizen was zaterdag niet tevreden over het vertoonde spel: ,,Het was een moeizame zege. De eerste helft was goed, na rust werd Union de bovenliggende partij. Wij oogden niet fris en leden veel balverlies. Er is nog werk aan de winkel.”

Eersteklasser Achilles leidde bij rust met 2-0 door een benutte strafschop van Esmat Shanwary en een treffer van Thomas Verkuylen toen de doelman van Union de bal tegen hem aan schoot. Tweedeklasser Union scoorde de 2-1 door een strafschop van Robin Custers.