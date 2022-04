Bestuur NEC-amateurs: ‘Verhuizen is nodig om toekomst van club veilig te stellen’

Nijmeegse Ajax-voetbal­ster Vita van der Linden gaat ondanks blessure op bekerjacht in eigen stad: als supporter

NIJMEGEN - De Nijmeegse Ajax-voetbalster Vita van der Linden staat in de bekerfinale. Of beter, zít. Want door een blessure moet ze maandag in De Goffert plaatsnemen op de tribune.

18 april