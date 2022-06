Beuningse Boys heeft titel binnen, Groesbeekse Boys komt één punt tekort, Heumen pakt periode

Daarmee houdt Beuningse Boys, dat bijna het hele seizoen bovenaan stond, naaste belager Trekvogels achter zich. De Nijmegenaren gingen het slotweekend in 3C in met een achterstand van twee punten.

Vlak voor rust sloeg ‘Beuningen’ zondag een gat van twee goals. In de 42ste minuut scoorde Bart Schiks uit een strafschop de 0-1. Dennis Arts werd onderuitgehaald. Schiks miste in eerste instantie (hij schoot naast), maar mocht opnieuw aanleggen van elf meter vanwege te vroeg inlopen van DVOL.

Nog voor de rust was het 0-2 door Glenn Muller. Schiks schoot van afstand, de keeper werkte de bal niet goed weg en de rebound was voor Muller. Luuk Geerlings bracht in de 54ste minuut namens DVOL de spanning terug met een kopbal, maar twee minuten later vergrootte Roan Dollmann na een mooie solo de marge weer tot twee. Het slotakkoord was in de 70ste minuut van Stan van Aalten: 1-4. Daarna barstte het Beuningse feest los.