Beuningse Boys laat met tien man Union ontsnappen, voetbalsters van Orion halen de dubbele cijfers

‘Beuningen’ speelde een halve wedstrijd met een man minder in een duel dat vlak voor rust tijdelijk stilgelegd werd door scheidsrechter Patrick Smeenge die het commentaar - van het thuispubliek - op zijn leiding beu was.

Ingo Custers opende na elf minuten de score. De aanvaller van Union werd, randje buitenspel, vanuit het middenveld weggestuurd en tekende met een stiftje voor de 0-1. Een kleine tien minuten later verdubbelde Custers de marge met een prachtig afstandsschot, dat buiten het bereik van doelman Mart van Beek was.

Twee minuten voor rust kreeg Stan van Aalten van Beuningse Boys zijn tweede gele kaart omdat hij de arbiter uitlachte, nadat hij eerder al zijn laatste waarschuwing had gekregen. Meteen daarna zorgde Rein Wagenaar met een knal via de onderkant lat voor de aansluitingstreffer: 1-2.

Scheidsrechter Smeenge staakte daarna de wedstrijd tijdelijk. Door de kaart van Van Aalten was het Beuningen-publiek gefrustreerd en riep het van alles naar de arbiter. ,,Ik krijg wel vaker dingen te horen, maar hier was ik niet van gediend”, zei Smeenge na afloop. ,,Het werd te persoonlijk.”

Een afkoelingsperiode van een kwartier volgde. In de tweede helft leek de thuisclub knap een punt te pakken door een bal in de kruising van Glenn Muller (2-2), maar invaller Luuk van Megen kopte Union in de slotseconden op 2-3.

DERDE KLASSE

Alle topploegen verspelen punten

In de derde klasse C hebben de bovenste ploegen punten gemorst. Koploper SCE speelde op de valreep 1-1 bij Rood Wit. Die Groesbeekse ploeg ging vorige week nog met 6-0 onderuit bij GVA, waarbij het duel met negen man werd beeïndigd. Tegen SCE liet de ploeg van trainer Frank Koch zien over veerkracht te beschikken.

,,Wij hebben ons goed hersteld", zei Koch. ,,De jongens hebben voor elkaar gestreden. Wel hadden wij het duel moeten winnen. Na de voorsprong raakten we paal en lat. Wij hebben het balbezit aan SCE gelaten en zijn ingezakt.” Via Roy van Ottele kwam zijn ploeg na een kwartier op voorsprong. SCE kwam vlak voor tijd langszij nadat Richard Schür uit een strafschop de bal achter doelman Passy Mansaré schoot.

Quick 1888, de nummer 2 van de ranglijst, kon op bezoek bij Driel niet profiteren van de misstap van de titelconcurrent. Het elftal van trainer Bram Remkes verloor met 2-1. Het betekende de eerste nederlaag in de competitie voor de ploeg uit Nijmegen. ,,De verslagenheid is groot”, aldus Remkes.

,,De eerste twintig minuten gaven wij niet thuis. We waren slordig in de passing. Driel was gretig.” Bij de 1-0 voor de thuisploeg werd er gevlagd door de grensrechter van Quick wegens buitenspel. De scheidsrechter negeerde dat. ,,Het was een onterechte goal, maar daarna waren wij wel de betere ploeg. We hebben alles op alles gezet.” Uit een counter viel de 2-0. Jonathan Quaye bracht vanaf de strafschopstip de spanning terug. Het bleek niet genoeg.

Brakkenstein, de nummer 3 in de derde klasse C, bleef op eigen veld op 1-1 steken tegen GVA. De 1-0 voorsprong (doelpunt van Mark van de Boogaard na ruim tien minuten) hield lang stand voor de Nijmeegse ploeg van trainer Niels Voet. Vijf minuten voor tijd werd toch de gelijkmaker geïncasseerd.

,,Er moet verdedigd worden als kerels en niet als een stel meiden”, baalde Voet na afloop. Na de 1-0 kregen wij twee dikke kansen, maar die maakten we niet af. GVA ging in de tweede helft opportunistisch spelen, waardoor wij onder druk kwamen te staan en de 1-1 nog om de oren kregen. Dit is teleurstellend, aangezien we de wedstrijd lang onder controle hadden.”

Trekvogels kwam bij Angeren niet verder dan 1-1. ,,Uiteindelijk zijn we blij dat we nog een punt pakken”, zei trainer Erwin Koen die Dennis Boonen in de 88ste minuut gelijk zag maken. ,,Wij hebben vier grote kansen gehad. De keeper van hen had twee fantastische reddingen, de andere mogelijkheden speelden we niet goed uit. Na de gelijkmaker zijn we blijven pompen, maar de bal viel niet goed. De jongens hebben alles gegeven.”

VROUWENVOETBAL

Orion boekt monsterzege

De voetbalsters van Orion hebben in de eerste klasse D een monsterzege geboekt op het Amsterdamse Buitenveldert. Het werd in Nijmegen 10-0.

Doelpuntenmakers waren: Anne Tankink (2x), Margo Hooghof, Robin Schrooten, Julie Harts, Esmee Hendriks, Janneke Bexkens, Fien van der Borgh, Imke Janssen en Nena Hopmans. ,,Deze overtuigende overwinning is leuk voor nu en geeft ons vertrouwen, maar het draait straks om de tweede helft van het seizoen: dan willen we koploper UDI voorbij”, zei clubtopscorer Anne Tankink.

In de eerste klasse D speelden de voetbalsters van FC Kunde uit Nijmegen 1-1 tegen RKSV Nuenen. Marije van Akker maakte vlak voor rust de openingstreffer, in de blessuretijd van de eerste helft scoorde Nuenen de gelijkmaker.

Straks meer...

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.