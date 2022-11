Beuningse Boys (mannen en vrouwen) ronde verder, flinke nederlaag Blauw Wit

Na vijf minuten kwam Arnhemse Boys, dat uitkomt in de vierde klasse, op 1-0. In de eerste helft herstelde tweedeklasser Beuningse Boys zich met treffers van Rowan en Glenn Muller. Vijf minuten na rust maakte Muller ook de 1-3.

,,Daarna vergaten we verder uit te lopen. Wij zitten een beetje in een fase waarin elke kans die we tegenkrijgen ook benut wordt”, zei Bob Stevens. Hij nam als coach de honneurs waar omdat hoofdtrainer Tonny Pijnappels in Qatar verblijft om te kijken naar het WK.

Arnhemse Boys kwam een kwartier voor tijd op 2-3. ,,Wij zijn eigenlijk niet in de problemen geweest”, aldus Stevens.

Op eigen veld is derdeklasser Blauw Wit er niet in geslaagd om de volgende ronde van het bekertoernooi te bereiken. Veensche Boys won met 5-0 in Nijmegen. De bezoekers, in de competitie uitkomend in de tweede klasse op zaterdag, stonden halverwege al met 3-0 voor na treffers van Nico van den Brom, Levi Haringsma en Arslan Gümüs. Danny Brouwer en Julian Buitenhuis voerde in de tweede helft de score op tot 0-5.

,,Het niveauverschil was te groot. Wanneer wij helemaal op oorlogssterkte waren geweest, dan was het nog lastig geworden. Technisch, tactisch, conditioneel en wat betreft handelingssnelheid, was het bij hen net allemaal wat beter”, zei trainer Roel Hendriks.

In de strijd om de districtsbeker zijn de voetbalsters van Beuningse Boys als enige in de regio Nijmegen doorgedrongen tot de kwartfinale. De zondagtweedeklasser nam woensdagavond na een knap 1-1 gelijkspel tegen zaterdageersteklasser FC Ommen de penalty’s beter.

,,In de reguliere speeltijd was onze keepster Femke Thoonen al de speelster van de wedstrijd en in de penaltyserie pakte ze de laatste strafschop van Ommen”, aldus een trotse trainer Wim Slijkhuis. Voor De Treffers (5-0 nederlaag bij AZSV) en Trekvogels 2 (4-5 tegen Vios Vaassen) viel het doek.

