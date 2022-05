Bij SCE kan na zestien seizoenen de vlag weer eens in top, mede dankzij de broers Van Cleef

De laatste keer dat SCE een kampioenschap kon vieren, was in het seizoen 2005/2006. De club behaalde toen de titel in de vijfde klasse. Richard Schür was er al bij. Als jonkie sloot hij aan bij de selectie die toen werd getraind door Paul van Cleef, nu technisch manager van de club. Zijn broer, Theo, staat dit seizoen aan het roer als hoofdtrainer.