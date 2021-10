BMX’ster Laura Smulders wint in Turkije 21ste wereldbekerwedstrijd: ‘Uniek’

Door de zege loopt Smulders in het wereldbekerklassement in op de Colombiaanse koploper Mariana Pajon. Hoewel het verschil 115 punten is (585 om 470), maakt Smulders nog steeds kans op de eindoverwinning. De zege is volgens Frank Smulders, teammanager van haar ploeg Team TVE Sport en tevens haar vader, een ‘unieke prestatie op wereldniveau’.

,,Maar het belangrijkste was om na haar val op de Olympische Spelen en haar enkelblessure weer een goed resultaat neer te zetten.” Ook zus Merel Smulders reed in Turkije. De 23-jarige Wijchense eindigde als zesde in de finale.

Vader Frank: ,,Ze was na afloop een beetje grumpy, ze had op meer gehoopt.” De zusjes Smulders kwamen zaterdag ook in actie voor de wereldbeker, toen eindigde Laura als vierde en Merel als zesde in de finale. Dit weekeinde zijn de laatste twee wereldbekerwedstrijden, weer op de splinternieuwe baan in Turkije.