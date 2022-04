Botsing Orion-speler en RKZVC’er gesprek van de dag, AWC deed wat het moest doen

AWC won gisteren in de hoofdklasse B na een goede tweede helft tegen Minor, de ploeg die laatste staat: 4-0. Voor de Wijchenaren betekende de zege op eigen veld winst na twee verliespartijen. De ploeg van trainer Camiel Jager heeft door de overwinning een gat geslagen met de onderste teams van de ranglijst. „Maar we zijn er nog niet en hebben zeker nog twee of drie overwinningen nodig”, zei de oefenmeester van AWC.

Hij zag Safa Kizir snel na rust scoren, waarna Jorn Reuvers de score verdubbelde. Nadat opnieuw Kizir binnenschoot besliste Onder 19-speler Ries Visser de wedstrijd. Alle goals waren goed uitgespeelde kansen, wat - vanzelfsprekend - tot blijdschap leidde bij Jager. „Het is altijd fijn als de goals die we scoren mooi zijn. We hebben gedaan wat we moesten doen na rust. Er was geen sprake van extra druk of iets dergelijks, iedereen heeft zijn taken gewoon goed uitgevoerd.”