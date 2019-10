Botteram en Smulders winnen spectaculaire City Downhill in Nijmegen

Wyba in bekerderby te sterk voor Trajanum

19:24 NIJMEGEN – De basketballers van Wyba wonnen in de eerste bekerronde de derby tegen Trajanum: 54-68. De wedstrijd bleef tot halverwege het vierde kwart spannend. De eerstedivisionist uit Wijchen sloeg in het universitair sportcentrum in het tweede kwart een gaatje met de thuisploeg, die in de tweede divisie speelt. Toch lukte het de formatie van coach Michael Schuurs niet de Nijmegenaren snel op de knieën te krijgen.