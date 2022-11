Brakkenstein en AWC naar volgende bekerronde, zaterdagploeg Juliana ligt eruit

De voetbalploeg van trainer Camiel Jager kreeg de koploper van de derde klasse A pas ver in de tweede helft op de knieën.

Jorn Reuvers zette AWC in de 75ste minuut op voorsprong. Nadat het Arnhemse ESA zes minuten voor tijd verder moest met tien man, was het Bas Brussaard die voor 0-2 zorgde. ESA scoorde in de blessuretijd nog 1-2 waarna Lennart Nieuwenhuis even later de 1-3 maakte voor de koploper van de vierde divisie B.

,,Het duurde lang voor we de wedstrijd konden openbreken op een veld waar de omstandigheden niet best waren”, zei AWC-coach Camiel Jager. ,,Wij moesten uitwijken naar een bijveld vanwege het ontbreken van goede verlichting op het hoofdveld. Het was een faire partij die we eerder over de streep hadden moeten trekken.”

Het zaterdagelftal van Juliana’31 verloor in de tweede bekerronde van het in dezelfde klasse uitkomende Blauw Geel’55 met 0-2 en kan zich verder op de competitie richten. Daarin speelde de derdeklasser uit Malden enkele weken geleden 1-1 tegen de Edenaren.

Die kwamen nu, na een gelijkopgaande eerste helft, na 65 minuten op voorsprong en bouwden die bij een uitbraak uit tot 0-2 in de fase dat Juliana ging aandringen en risico’s nam. Trainer Rob Janssen van de thuisclub: ,,De belangen in de competitie wegen voor ons zwaarder dan een plek bij de laatste 32 in de districtsbeker.”

Brakkenstein pakt zege in de slotfase

Op bezoek bij zaterdagtweedeklasser Dieren heeft zondagderdeklasser Brakkenstein zich verzekerd van de volgende ronde in het bekertoernooi door met 1-2 te winnen. Nadat er in de eerste helft nog niet was gescoord, kwam de thuisploeg aan het begin van de tweede helft op voorsprong. Bram van ’t Hullenaar zorgde voor de 1-1 van Brakkenstein, waarna Jesse Gommers zich in de slotfase mocht laten huldigen tot matchwinner: 1-2.

,,De ploeg heeft een goede wedstrijd gespeeld, waarbij veel jongens minuten hebben gemaakt. Helaas zijn we, met twee blessuregevallen, niet ongeschonden uit de strijd gekomen”, zei Brakkenstein-trainer Niels Voet.

