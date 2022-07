Bronzen Merel Smulders hoort vlak voor WK dat ze mag starten: ‘Alle stress viel van me af’

Grote zorgen bij ijshockey­ers Devils nu Triavium door mankement maanden later open gaat

NIJMEGEN - IJshockeyvereniging Devils maakt zich grote zorgen nu de Nijmeegse ijsbaan Triavium niet in september, maar minstens drie maanden later open gaat. Een onderdeel van de koelinstallatie is kapot, kreeg de club dinsdag te horen, waardoor er voorlopig geen ijs ligt.

20 juli