BVC’12 blijft ervoor gaan, Groesbeekse Boys overklast dorpsgenoot Rood Wit

Achilles’29 verliest kelderkra­ker van Spijkenis­se

SPIJKENISSE – In de strijd tegen degradatie hebben de voetballers van Achilles’29 een dure nederlaag geleden. Spijkenisse was in eigen huis met 2-0 te sterk voor de Groesbeekse zaterdaghoofdklasser (A).

12 maart