BVC’12 degradatiezone te boven, voetbalsters Trekvogels ‘superfit’

Joey Wijnhoven was bij beide Beekse doelpunten betrokken. De rechterspits scoorde in de 19e minuut na terugleggen van Sander Arts de openingstreffer en stelde kort voor tijd Dominique Scholten in staat om de 2-0 aan te tekenen. Door veel gemiste kansen verzuimde de thuisclub het duel voortijdig te beslissen. BVC stopt na dit seizoen met zondagvoetbal, maar hoopt de competitie met klassenbehoud af te sluiten.

VOETBALOVERZICHT

VROUWENVOETBAL

TOPKLASSE

Jonkies van Trekvogels ‘zijn superfit’

De voetbalsters van Trekvogels hebben op paasmaandag de tweede overwinning van het weekeinde geboekt in de hoofdklasse B. Met 48 uur rust in de benen was de voetbalformatie met 3-2 te sterk voor FC Eindhoven AV 2. Coach Ellen van Eldik merkte bij haar speelsters niks van het zware programma. „De jonkies zijn superfit. Bovendien hebben de oudere speelsters zaterdag maar een halfuur gespeeld.” De Nijmeegsen bogen in Eindhoven een 2-1 achterstand om. Sofie Velers, Zanna Migchielsen en Marijke van den Dries waren trefzeker. Anneke Poelen miste vlak voor rust een strafschop.

EERSTE KLASSE

FC Kunde verzilvert de kansen niet

FC Kunde was in de eerste klasse D niet opgewassen tegen HVCH: 1-5. Volgens trainer Wout Visser zat het verschil vooral in het afmaken van de kansen. „We hebben genoeg kansen gehad, maar verzilverden die niet. HVCH was een stuk dodelijker voor de goal, terwijl die ploeg misschien minder kansen kreeg dan wij.” Marije van Akker maakte het enige doelpunt voor de Nijmeegse studentenformatie.