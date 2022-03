BVC’12 wil niet met degradatie afscheid nemen van het zondagvoetbal

BEEK - De verhuizing naar het zaterdagvoetbal, volgend seizoen, zorgt in Beek voor gemengde gevoelens. Maar aan inzet ontbreekt het niet bij BVC’12 in het gewonnen staartduel met Stevo. ,,We willen niet met degradatie afscheid nemen van de zondag.”