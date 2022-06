Coach van tennissers Lewabo legt puzzel voor play-offs: ‘We gaan er alles aan doen om de finale te halen’

BENEDEN-LEEUWEN - Het was een lastig seizoen voor Lewabo, met tennissers die tijdens wedstrijden op reis waren, kampten met blessures, of verplichtingen hadden op internationale toernooien. Het zijn problemen die coach Bjorn Graven van de Beneden-Leeuwense eredivisieclub blijven achtervolgen.

Ook in aanloop naar het finaleweekend waarin – op eigen terrein – de landstitel te pakken is. Doordat verschillende spelers tijdens de reguliere competitie niet inzetbaar waren, is niet iedereen zaterdag in de halve finale (en eventueel zondag in de finale) speelgerechtigd.

Neem sterspeler Jesper de Jong (22). Hij staat op de spelerslijst van Lewabo, maar hij doet het momenteel zo goed in het internationale profcircuit waardoor hij in Leeuwen niet inzetbaar is. Aloys van Baal kan wel zaterdag in de halve finale in actie komen, maar is zondag verhinderd en wordt dan vervangen door Vincent van den Honert.

De andere spelers zijn Stefan Wauters, Igor Sijsling, Thiemo de Bakker en het 13-jarige talent Thijs Boogaard. Sijsling en De Bakker kampen nog wel met fysieke klachten.

,,We zijn niet de favoriet met deze samenstelling”, zegt Wamelnaar Graven. ,,Maar we gaan er alles aan doen om de halve finale te overleven. Daarna zien we wel weer. Ik verwacht zeker niet dat we kansloos zijn als mijn spelers een goede dag hebben.” Lewabo werd in 2019 landskampioen.

De loting koppelde vrijdagavond Lewabo aan Suthwalda uit Zuidwolde en Leimonias uit Den Haag aan Nieuwerkerk.