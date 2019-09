Concurrent komt mogelijk niet opdagen: Smulders uit Horssen bijna zeker van wereldbeker BMX

Slechte seizoens­start voor SPES: ‘Persoon­lij­ke fouten breken ons op’

23 september MILSBEEK - SPES is zondag in de topklasse A onderuit gegaan in Milsbeek tegen ODC: 12-17. De Noord-Limburgse korfbalsters kennen een slechte seizoensstart, want vorige week werd het eerste duel dik verloren bij Be Quick (10-3).