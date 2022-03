Crisis bij De Treffers? ‘Ik merk weinig spanning, nauwelijks onrust’

,,Wij zijn De Treffers. Wij moeten uitstralen dat we bij de top 5 horen”, stelt de doelman. ,,We hebben daar ook de selectie voor. Dat is een groot verschil met de afgelopen seizoenen toen we tegen degradatie speelden. Nu is er genoeg kwaliteit. Er zijn veel jongens met ervaring. We gaan uit deze slechte serie komen.”