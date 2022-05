Daan Wijnhoven zou nooit meer beter worden, nu schittert hij bij De Treffers

‘Ik dacht dat hij ijdel was, maar dat valt wel mee, zag ik toen.” Frank Wijnhoven, profvoetballer van weleer, knikt lachend naar zijn zoon, terwijl hij over de chemotherapie rept. Daan grijnst. De 20-jarige goaltjesdief van de Groesbeekse zaterdagderdeklasser De Treffers zit op de bank tegenover hem in de woonkamer, ietwat onderuitgezakt, luisterend naar de verhalen van zijn ouders. De verhalen over hem. Over zijn ziekbed, vechtersmentaliteit en nuchterheid.