Damgrootmeester Ivanov achterhaalt op slotdag Krajenbrink en wint Nijmegen Open

De 34-jarige Oekraïner won op de spannende slotdag van Jos Stokkel. Johan Krajenbrink, als koploper aan de laatste ronde begonnen, kwam niet door de betonnen verdediging van Aleksej Domtsjev uit Litouwen: remise.

In de slotstand behaalden Ivanov, Krajenbrink en de verrassend goed presterende Bart Terwel vijftien punten. Ivanov had twee weerstandspunten meer dan Krajenbrink en acht meer dan Terwel. Vijfvoudig wereldkampioen Alexander Schwarzman, vooraf topfavoriet, eindigde op een voor hem teleurstellende vierde plaats.

Maand rust

Toernooiwinnaar Ivanov kon zijn geluk niet op: ,,Na eerdere goede resultaten in Riga (waar hij tweede werd, AJ) en Heerhugowaard (zevende plek) speelde ik hier een sterk toernooi met vijf keer winst. Het slotduel met Stokkel was prima. Ik kreeg zijn spel onder controle. Morgen reis ik terug naar huis voor een maand rust. In september kom ik terug naar Nederland voor de competitiewedstrijden met mijn ploeg Nijverdal.”

Krajenbrink, vijf keer toernooiwinnaar in Nijmegen, had na zijn puntendeling al een bang voorgevoel: ,,Drie van mijn concurrenten stonden voordelig en gingen voor winst. Ik veronderstelde dat ik het in de eindstand zou afleggen. Uiteindelijk gebeurde dat ook.” Na de partijwinst van Ivanov zag Schwarzman tegen titelverdediger Martin Dolfing af van verdere winstpogingen.

Van de Nijmeegse dammers werd Kees Hazen winnaar van de Frans Kalsbeek-prijs en hoorde Ludger Buijs bij de winnaars van het ploegenklassement. Eric Sanders van de organisatie was na afloop tevreden: ,,We hebben in deze toernooiweek weer van de schoonheid van het spel genoten.”