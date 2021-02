David Janssen, zoon van NEC-icoon Anton, debuteert in het profvoetbal

WK Wielrennen voor Studenten 2020 wordt nu EK Wielrennen voor Studenten 2021

14 november NIJMEGEN - De regio Nijmegen is in juni 2021 het toneel voor het eerste EK Wielrennen voor Studenten. Dit evenement komt in plaats van het wereldkampioenschap, dat afgelopen zomer zou plaatsvinden maar wegens de coronacrisis moest worden afgelast.