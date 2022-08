﻿De Treffers dacht tweede keeper binnen te hebben, maar Van Crooij wil wachten

De technische commissie van De Treffers was zaterdag voor de oefenwedstrijd tegen De Graafschap (1-2) in de veronderstelling dat Van Crooij op korte termijn een contract voor een seizoen zou onderschrijven. De Venlonaar viel in het laatste oefenduel van de voorbereiding na rust in voor Niels Kornelis. Na afloop bevestigde trainer Leeroy Echteld de aanstaande overeenkomst met de keeper. ,,Delano traint al anderhalve week met ons mee.”

Van Crooij ontkende later op de middag echter de overstap. ,,Ik ga deze maand nog niets beslissen”, zei de Limburger. ,,De Treffers wilde me twee weken geleden al aantrekken en dacht nu dat ik vandaag of maandag zou tekenen. Ik begrijp dat de club snel duidelijkheid wil, maar ik hoop nog altijd dat er in het betaald voetbal iets voorbijkomt.”

Contractloos

Van Crooij is transfervrij. Zijn contract bij VVV werd niet verlengd. Van Crooij, de oudere broer van Sparta-speler Vito, was doelman toen de Venlose club in oktober 2020 een historische 13-0 nederlaag leed tegen Ajax. Hij kent een opvallende carrière: op zijn 21ste zei hij het profvoetbal vaarwel, daarna werd hij kampioen met Kwiek Venlo in de kelderklasse van het amateurvoetbal en keerde hij via Deurne na een paar seizoenen terug bij VVV. Hij verdedigde ook nog het doel van FC Zwolle.

Het is nu onduidelijk wie komende zaterdag bij de seizoensouverture van De Treffers in de tweede divisie (thuis tegen AFC) als tweede doelman fungeert. Van Crooij in ieder geval niet. De kans is groot dat Gijs Schalks, overgekomen van FC Den Bosch, doorschuift uit het Onder 21-team. Van Crooij tot slot: ,,De Treffers heeft een keeper die er al langer zit en het goed heeft gedaan. Ik ga sowieso niet op de bank zitten.”