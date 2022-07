De Treffers gaat in eerste oefenduel onderuit, maar heeft met Oussama Bouyaghlafen wél nieuwe aanvaller binnen

Nijmeegse topatleet Mike Foppen laat NK schieten: geen kans op WK-limiet

NIJMEGEN - Mike Foppen laat de NK atletiek in Apeldoorn (zaterdag en zondag) schieten. De Nijmeegse specialist op de 5000 meter richt zich volledig op de EK in München in augustus. Door een hoogtestage past het toernooi in Nederland niet in zijn schema.

