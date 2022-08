De Treffers geeft 350ste duel Robin Janssen glans met zege: clublegende valt zelf uit

GROESBEEK - De Treffers heeft zaterdagavond de jubileumwedstrijd van Robin Janssen opgeluisterd met een zege. In het 350ste (!) officiële duel van de routinier van de Groesbeekse tweededivisionist werd AFC verslagen: 2-1.

Janssen (35) zag vanaf de zijlijn dat zijn ploeg de overwinning over de streep trok. Met een neusblessure werd de Milsbekenaar in de rust gewisseld. Voorafgaand aan het duel was hij nog gehuldigd door zijn club, met een bos bloemen, een ingelijst shirt en gigantisch spandoek.

Het feest werd ingeleid door Willem den Dekker. En hoe. Zes minuten had de van Gemert overgenomen schaduwspits nodig om zijn eerste treffer voor De Treffers te maken. De middenvelder scoorde uit een van de vijf Groesbeekse corners in de eerste twintig minuten: 1-0.

Brian Campman verdubbelde vlak voor rust de voorsprong. Nadat de middenvelder in het zijnet had geschoten en Rick Wouters net naast had gemikt, scoorde hij een penalty na een overtreding op Oussama Bouyaghlafen.

Bibberen

In de tweede helft stond De Treffers met de rug tegen de muur. Maar echt grote kansen gaf de thuisploeg niet weg. Het was dat doelman Niels Kornelis zich verkeek op een indraaiende vrije trap van Dalian Maatsen net voor tijd. Daarna bibberde het thuispubliek, zoals bij de kopbal van AFC’er Raily Ignacio die in blessuretijd van de lijn werd gehaald.

Volledig scherm De Treffers-speler Coen Maertzdorf (rechts) met ploegmaat Gavin Vlijter tijdens het duel met AFC. © Pro Shots / Erich Snijder