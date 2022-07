De Treffers haalt met Echteld trainer die vorig jaar nog assistent was bij PEC en FC Emmen

Echteld is de opvolger van Gert-Kruys. De oud-speler en trainer van FC Utrecht behoedde De Treffers vorig seizoen als interim-coach van degradatie naar de derde divisie. Echteld is na Jan de Jonge (vertrokken naar Samsunspor), François Gesthuizen (ontslagen), Bas Peperkamp (terug als assistent) en Kruys de vijfde hoofdcoach in het heuveldorp in een jaar tijd.

De Amsterdammer komt over uit het profvoetbal. De laatste twee jaar was hij in dienst bij PEC Zwolle, als assistent, interim-coach en spitsentrainer. Het laatste halfjaar liep Echteld stage bij FC Emmen voor de trainersopleiding UEFA Pro (voorheen de cursus Coach Betaald Voetbal). De Treffers is voor hem zijn eerste klus in het amateurvoetbal in tijden. In het seizoen 2014-2015 zwaaide hij tijdelijk de scepter bij Zeeburgia. Hij was ook trainer van de Amsterdamse clubs DWV en Blauw Wit.