De Treffers heeft met spoed een motivator nodig: ‘Dat was Gesthuizen niet’

Gemor bij De Treffers: de druk op trainer François Gesthuizen neemt snel toe

GROESBEEK - Het rommelt bij De Treffers. De druk op trainer François Gesthuizen neemt met de wedstrijd toe. Na de vijfde nederlaag in zes duels, tegen Quick Boys (1-2) afgelopen zaterdag, is er in Groesbeek zelfs angst voor degradatie uit de tweede divisie.

27 maart