De Treffers is het helemaal kwijt: ook verlies bij Kozakken Boys

UPDATE Geen ereplaats voor Nijmege­naar Mike Foppen op EK atletiek

De Nijmeegse atleet Mike Foppen is bij de EK indoor in Istanbul buiten de medailles gebleven op de 3000 meter. Landgenoot Tim Verbaandert liep knap naar een zesde plaats in 7.47,24, Foppen eindigde als elfde in 7.50,59.