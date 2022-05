De Treffers kan komst Gert Jan Karsten vergeten: Urk houdt coach aan zijn contract

VOETBAL NIJMEGEN EO Juliana kan platte kar al bestellen, doek valt voor voetbal­sters Woezik

MALDEN - Het zaterdagteam van Juliana’31 moet nog één wedstrijd winnen om de titel in de vierde klasse A te pakken. Zaterdag vermorzelde de koploper in Malden De Paasberg, dat in theorie ook nog kampioen kon worden, met 6-0.

14 mei