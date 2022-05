De Treffers kan opgelucht ademhalen: ploeg is definitief veilig

De Treffers hield zaterdag thuis HHC Hardenberg, de nummer 2 van de ranglijst, op 1-1. Daardoor kon Kozakken Boys, dat op de bovenste nacompetitieplaats staat, de Groesbekenaren niet meer inhalen.

De Treffers begon dit seizoen uitstekend, stond in februari zelf op nummer 2, maar stortte daarna een periode volledig in. Na een reeks nederlagen werd trainer Francois Gesthuizen de laan uitgestuurd. Interim-trainer Gert Kruys kreeg de ploeg - vooral in thuisduels - weer op de rails. Nooit stond de ploeg in de buurt van de gevarenzone, maar omdat de onderlinge verschillen in de tweede divisie klein zijn en Kozakken Boys de afgelopen weken punten bleef pakken, moest De Treffers steeds ook naar beneden kijken.

Nu hoeft dat niet meer. Tegen HHC Hardenberg kreeg de thuisploeg in de loop van de eerste helft een overwicht. In de 37ste minuut kwam De Treffers op voorsprong. Tije ten Den, die daarvoor tweemaal net het doel had gemist, zette na een snel omschakelmoment voor op Brian Campman, die van dichtbij scoorde.

In de tweede helft maakte Jones de 1-1 voor HHC en werd het nog spannend. Na het laatste fluitsignaal was de opluchting groot bij De Treffers. Na afloop bleek dat de thuisploeg ook had mogen verliezen, want Kozakken Boys, dat negentig minuten voor stond, verloor in de ultieme slotfase alsnog met 2-1 van Scheveningen.