De Treffers kan streep zetten door transferstunt: Bilate op weg naar ADO

Een transferstunt van tweededivisionist De Treffers leek afgelopen weekeinde nog in de maak. De Groesbeekse amateurclub had al meerdere gesprekken gevoerd met Bilate, de oud-speler van onder meer RKC, Sparta en het Schotse Dundee United die eerder deze zomer gelinkt werd aan een overstap naar De Graafschap.

,,Het is voor ons teleurstellend als Mario niet komt. Veel meer heb ik er niet over te zeggen”, geeft technisch manager Paul Langeveld van De Treffers aan. ,,Of we dan op zoek gaan naar een andere spits? Het zal nog een hele klus worden om er een te vinden. En als ik heel eerlijk ben dan richten we onze pijlen nu op andere posities in het elftal.”