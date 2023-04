De Treffers kan vrije val niet stoppen: ook teleurstellend resultaat tegen FC Lisse

Het teleurgestelde gelijkspel tegen middenmoter Lisse past in de rampzalige voorjaarsreeks van De Treffers. Het elftal van trainer Leeroy Echteld raapte in de laatste acht duels slechts vier punten bijeen.

Tegen FC Lisse was De Treffers lange tijd op weg naar de tweede zege sinds begin februari. De thuisploeg had voor rust het initiatief en stond terecht op voorsprong via Willem den Dekker. De aanvallende middenvelder schoot na twintig minuten raak op aangeven van Brian Campman.