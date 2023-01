De Treffers laat dure punten liggen in duel met drie rode kaarten

Opvallend: met tien tegen elf was De Treffers in de eerste helft even beter. Toen knokte de ploeg zich in ondertal terug tot 1-1, via Brian Campman in blessuretijd. Vlak ervoor had Dkidak rood gekregen (na een slaande beweging), was Echteld weggestuurd wegens commentaar op de leiding en had Pieter Langedijk gescoord met een schuiver.