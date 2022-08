De Treffers: oud-prof Van Kouwen wordt assistent, Van Crooij traint niet meer mee

Van Kouwen is geen onbekende op Sportpark Zuid. Hij droeg in het seizoen 2014-2015 het shirt van de amateurclub uit Groesbeek. Na zijn jaar bij De Treffers rolde Van Kouwen bij Silvolde het trainersvak in. Bij die club coachte hij de jeugd. Hij was daarna bij SDOUC, OBW en De Bataven hoofdtrainer en actief in de opleiding van Vitesse en NEC.